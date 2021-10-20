Горняк22: «Криминалисты отмечают профессиональный праздник»: сюжет ГТРК «Алтай» о работе следователей-криминалистов СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Это представители одной из самых редких профессий в нашей стране.
Ровно 67 лет назад при прокуратуре России была образована служба криминалистики, без которой уже нельзя представить работу правоохранительных органов. Кого берут в криминалисты, и как они помогают раскрывать преступления?
Какой фанат детективных сериалов не мечтал хоть раз оказаться в роли следователя-криминалиста. Но только в фильмах улики и показания так легко складываются в доказательства.
С помощью современной техники криминалисты легко могут увидеть кровь даже там, где её предусмотрительно смыли, найти сим-карту из разбитого и выброшенного телефона или прочесть стёртую когда-то смс-ку.
Криминалистика – тот самый случай, когда без опыта работы на работу не устроишься. Сюда берут только со стажем следователя. Плюс – специальные проверки, в том числе, психологические.
Раскрыть преступление сразу, что называется, «по горячим следам», — проще всего. Но алтайским криминалистам удаётся сделать это и спустя годы или даже десятки лет. Например, только в этом году найдены виновные в 17 убийствах и изнасилованиях из категории «прошлых лет». Одно из них совершено почти 70 лет назад.
И ещё одно немаловажное требование к этой профессии – быть фанатом. Разумеется, не детективов, а своего дела.