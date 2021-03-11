Горняк22: Координатор Рубцовского отделения ЛДПР передал подарки от Ирины Шудры женщинам из «Совета семей погибших защитников отечества»

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10 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Координатор местного отделения ЛДПР в городе Рубцовске Александр Першин поздравил женщин Алтайской краевой общественной организации «Совета семей погибших защитников отечества» с 8 марта и вручил им подарки от депутата Алтайского краевого законодательного собрания Ирины Шудры.

«От лица депутата АКЗС Ирины Шудры, примите самые искренние поздравления с этим замечательным весенним праздником 8 марта. Пусть все невзгоды вас обходят стороной и каждый день радует только приятными вестями и событиями.

Здоровья вам, семейного благополучия, любви, счастья и долгих лет жизни», — со словами поздравления обратился к женщинам Александр Першин.

Также, накануне 8 марта подарки от краевого парламентария получили женщины Совета ветеранов заводов «РМЗ» и «АСМ».

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

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