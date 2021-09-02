Горняк22: Комплексное

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей накануне и в начале нового 2021-2022 учебного года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов Алтайского края в период с 1 сентября по 30 сентября 2021 года проводится комплексное мероприятие «Внимание — дети!», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках мероприятия «Внимание-дети!» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» с 1 сентября по 5 сентября 2021 года проводится целевое мероприятие «Иди по безопасному пути», направленного на профилактику нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, связанных с не предоставлением водителями преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и несоблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации пешеходами при переходе проезжей части.

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