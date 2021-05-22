Горняк22: Комплекс мероприятий организовали сотрудники Госавтоинспекции в Рубцовске

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками Госавтоинспекции в рамках проведения Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения организован комплекс мероприятий, направленных на пропаганду среди водителей соблюдения Правил дорожного движения, снижения скоростного режима в населенных пунктах и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

С целью привлечения внимания общественности к соблюдению Правил дорожного движения, воспитанницы детско-юношеского центра в г. Рубцовске подготовили танцевальный флешмоб. Своими яркими костюмами, музыкой и танцами они призывали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Необычное мероприятие привлекло внимание всех участников дорожного движения, которые с интересом наблюдали за происходящим. Такое яркое мероприятие останется в памяти всех людей, ставших свидетелями флешмоба.

Также сотрудники ОГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения МБОУ «Гимназия № 11» с девизом «Снижаем скорость–сохраняем жизнь!» вышли на дороги города, где вручили водителям агитационные памятки по соблюдению Правил дорожного движения и скоростного режима. При проведении профилактических бесед с водителями учащиеся напоминали им, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, погодные условия, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу. «Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства, так как в любой момент на дорогу может выйти ребенок», — предупреждали школьники.

Не остались в стороне и учащиеся КГБОУ «Рубцовской коррекционной общеобразовательной школы-интернат № 1». Они также обратились к водителям с призывом соблюдать скоростной режим. Ребята собственноручно подготовили красочный плакат «Снижаем скорость – сохраняем жизнь», лозунги, рисунки, посредствам которых они обратились к водителям с просьбой не превышать скоростной режим, уважать всех участников дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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