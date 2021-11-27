ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Команда

Горняк22
12 часов Ago

ГОРНЯК22 27.11.2021

С 17 по 19 ноября команда КВН «Ы» Новичихинской школы стала участником межшкольного онлайн-Фестиваля команд КВН школ Алтайского края «С юбилеем, КВН!».
Игра была проведена в два этапа.
17 ноября команда прошла первый конкурс — «CommentNow» (комментарии к постам), на следующий день — второй конкурс «Юбилейный фристайл». В группу РДШ в МБОУ «Сычевская СОШ имени К. Ф. Лебединской» было выставлено видео по теме игры.

Все команды были на высоте, поэтому жюри было нелегко сделать выбор при определении победителей состязания в юморе, находчивости и остроумии.
Итог игры следующий:
На 1 месте — команда КВН «Взросленькие», МКОУ «Луговская СОШ» Тальменского района (286 баллов);  на 2 месте – команда КВН «Экстрим», МБОУ «Сычевская СОШ имени К. Ф. Лебединской» Смоленского района (276 баллов); на 3 месте — команда КВН «Ы», МБОУ «Новичихинская СОШ» (266 баллов).

Онлайн-Фестиваль оставил много положительных эмоций болельщикам, а участникам команд дал возможность получить новый опыт и раскрыть свои таланты.

По материалам группы РДШ МБОУ «Новичихинская СОШ» ВКонтакте.

 

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