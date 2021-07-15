Горняк22: Коллектор может общаться с родственниками должника только с их согласия. Закон вступил в силу » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 июля 2021 года начал действовать закон, которым изменили порядок взаимодействия коллекторов с членами семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами. В соответствии с документом коллекторы должны общаться только непосредственно с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей.

Коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Его должны оформить отдельным документом.

Ранее согласие давал сам должник, указанные лица могли лишь выразить несогласие.

Фото: vsesakony.ru

Автор: vizitka01

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