Горняк22: Ко Дню матери в фотопроекте следственного управления СК России по Алтайскому краю следователь Юлия Жукова — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Талантливый следователь и многодетная мама Жукова Юлия Андреевна более 10 лет проходит службу в Заринском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Юлия воспитывает троих детей. Самая старшая — 17-летняя Елизавета обучается в колледже при Алтайском государственном университете, а двое младших детей 6-летняя Марьяна и 2-хлетний Андрей ходят в детский сад.

Несмотря на то, что у мамы очень ответственная и сложная работа, она уделяет большое внимание воспитанию детей. Лиза растет творческой личностью – занимается в театральной студии, а Марьяна очень хорошо рисует. Маленький Андрюша еще не нашел занятия для души, но уже знает, что будет, как мама – «в погонах». Когда семья собирается вместе – обязательно находят совместные занятия, потому что мама Юля знает, что дружная семья – залог счастливого будущего для ее детей.

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