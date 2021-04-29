Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Баевского района, обвиняемой в покушении на убийство сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Баевского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в феврале 2021 года в своем доме в одном из сел Баевского района обвиняемая распивала алкоголь со своим сожителем. После того, как спиртное закончилось, они пошли в магазин и по дороге мужчина стал оскорблять гражданскую жену на почве ревности к другим мужчинам. Конфликт продолжился и по приходу домой, хотя женщина просила его успокоиться. Не желая терпеть оскорблений, она взяла нож и нанесла несколько ранений по телу и голове сожителя. Довести преступный умысел на убийство до конца ей не удалось, так как потерпевший сумел позвонить сестре, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Баевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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