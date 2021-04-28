Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту истязания ребёнка, находящегося под опекой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Камень-на-Оби, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой.

В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении опекуна меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения. Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки и попечительства на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за замещающими семьями. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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