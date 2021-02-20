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Алтайский край

Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Камень-на- Оби, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Камень- на- Оби. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью в конце октября 2020 года в одной из квартир в городе Камень-на-Оби обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою гражданскую жену. 37-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученной черепно-мозговой травмы. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения  на почве ревности гражданских супругов.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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