Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы города Камень-на-Оби, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы города Камень- на- Оби. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером в начале мая 2021 года потерпевшая находилась в гостях у знакомой в одной из квартир в городе Камень-на-Оби. В процессе совместного употребления алкогольных напитков между женщинами возникла ссора, в ходе которой хозяйка дома взяла со стола кухонный нож и нанесла им удар гостье в область бедра, повредив артерию. 71-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от обильной кровопотери.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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