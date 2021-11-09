Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Мамонтовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По данным следствия, днем 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района 46-летний водитель на автомобиле «Тойота Калдина» не справился с управлением и допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех девочек 8-ми и 11-ти лет. От полученных травм 8-летняя потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Результаты экспертизы показали, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тюменцевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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