Горняк22: Каков

Встречаясь с Ольгой Петровной Мизеревой, каждый раз убеждаюсь в её энергичности и деловитости, которая проявляется буквально во всём. В этой связи как-то само собой пришло провести аналогию именно деловитости Ольги Петровны с делом того самого атамана Пегачёва, который в 1883 году основал село Солоновку.

Ведь наверняка атаман также действовал в интересах людей, пришедших за ним заложить поселение в степи с верой в своего избранника-вожака, с надеждой на лучшее будущее. Несомненно, был он крут характером, но мудр и справедлив, что во благо всем. И, скажите, чем не атаман глава сельской власти, коли он тоже избран своими односельчанами и с такой же надеждой? Времена, конечно, не те, но суть-то возложенных на плечи забот одинакова: держать этот непростой пост в интересах людей, доверивших, по большому счёту, свою судьбу достойному человеку.

С марта 2000-го года Ольга Петровна в должности главы администрации сельсовета. Со своей дотошностью она, конечно же, в курсе всего происходящего в селе, и чаяния людей знает. Другое дело, что в сложной социально-экономической обстановке работать приходится, имея скудный бюджет даже для исполнения основополагающих функций муниципальной власти.

Довелось просмотреть компьютерные презентации, сопровождавшие отчёт Ольги Петровны в начале текущего года на сессии районного Собрания депутатов о проделанной за десять лет работе, а также о проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. Бросилось в глаза многообразие отражённых в фотографиях вроде бы ничем особым не отличающихся от обычных и для других сёл дел и событий. И всё же есть, есть выхваченные беспристрастным объективом фотокамеры моменты из жизни Солоновки, характеризующие стиль всесторонней и результативной работы главы администрации.

Листая страницы презентаций, пришёл к выводу, что иная фотография даёт информацию лучше слов. Например, снимок, где Ольга Петровна с поднятой пудовой гирей в день массового спортивного праздника, в котором участвовали сельчане от мала до велика. Знать, тверда и сильна ее рука! И наглядный пример другим. Или взять запечатлённый момент установки стелы на въезде в село, информирующий о том, что Солоновка основана в позапрошлом веке. Прежде, чем это событие произошло, она с коллегами из администрации докопалась в архивах до истоков возникновения села, чтобы вернуть людям историческую память. Или изготовление и установка за счёт добровольных пожертвований жителей и освящение православного поклонного креста как символа возрождения духовности и воспитания добродетели у людей? Это ли не вехи целенаправленного и последовательного стремления к лучшему, обращения к сознанию сельчан с одной- единственной, но очень важной для сегодняшнего дня целью – объединить их, разобщённых пресловутыми рыночными отношениями.

Именно для этого же организуются сельскими активистами разноплановые массовые мероприятия. Это традиционное проведение в праздничном ключе Дней села и улиц, Дней матери, семьи и молодёжи, тематические вечера и концерты коллектива художественной самодеятельности.

Всё село собирается на стадионе, когда команды представителей разных по роду занятий групп односельчан соперничают за почётное первенство в нескольких видах спорта, вплоть до шахмат и стрельбы из пневматической винтовки. Видится, что не ради галочки в отчете проводится спортивный праздник, а для того, чтобы дать возможность каждому проявить себя. Многолюдность видна и на фотографиях с придуманного затейниками праздника ретро-музыки. На хорошем счету в районе солоновская художественная самодеятельность под руководством П. Г. Кононенко.

Для привлечения людей к занятиям физкультурой и спортом обнесён новой оградой и обустроен стадион, сделана хоккейная коробка, на которой не только шайбу гоняют, но и любители просто покататься по льду стоят в очередь за коньками.

И на все эти организационно-хозяйственные дела находятся финансовые средства, в том числе на поощрение отличившихся участников мероприятий. А ведь немало ещё денег требуется для содержания на местном бюджете социально важных объектов села. Не всё из вышеназванного удалось бы устроить без материальной поддержки со стороны. Поэтому-то Ольга Петровна при любом удобном случае со словами искренней благодарности принародно и поимённо называет тех, кто помогает, чем может. Надо полагать, своим авторитетом организатора, личными деловыми качествами и умением заразить других желанием бескорыстно поделиться на общее дело находит она общий язык с фермерами и предпринимателями. Например, совместными усилиями ООО «Русское поле», крестьянско-фермерских хозяйств В. И. Косача, Г. П. Пожидаева, В. В. Кошелева, А. И. и С. А. Тучиных ремонтируются плотины и поддерживаются в порядке дороги во время зимней распутицы. И это – помимо спонсирования культурных или спортивных мероприятий.

Кстати, опыт работы сельсовета с населением, общественными организациями и производственными коллективами обобщён в районе в качестве примера. Это, например, взаимодействие с женсоветом, председателем которого является депутат Е. В. Ульянова. А деятельность женского клуба «Вдохновение» во главе с заведующей ФАПом Людмилой Ивановной Глуховой представлена на краевом уровне. Или взять организацию спортивных мероприятий и работы с молодёжью, чем занимается В. Пастухов. Хотя в бюджете сельсовета на содержание этого сектора определена только половина должностной ставки, но активист работает, что называется, на все сто.

Словом, намеченный под организующим началом сельсовета круг дел в разных областях жизни села идёт своим чередом, без понуканий. Не ошибусь, если сделаю вывод о том, что это от привитого в тесной совместной работе чувства ответственности, присущего главе сельсовета.

Умышленно не пишу о том, как управляется сельсовет с обязательными по долгу государственной службы делами социально-бытового и хозяйственного характера. Отмечу лишь, что здесь проявляется в полной мере напористый и бескомпромиссный характер Ольги Петровны. Как первое ответственное лицо сельской власти она не ссылается в решении проблем на отсутствие возможностей, не лукавит на этом, а берётся и последовательно добивается намеченной цели. Это, к примеру, целая эпопея с налаживанием водоснабжения в селе, что было злободневным вопросом ещё до её избрания на должность и с чего она начала свою работу на посту главы.

…Есть в Солоновке живописный уголок со скамеечкой под большими, возможно, вековыми деревьями, где можно отдохнуть душой. Не знаю, бывала ли там Ольга Петровна, забывалась ли хотя бы ненадолго от обыденной суеты. Но не сомневаюсь, что не усидит она долго на одном месте. Ведь каждый день надо срочно куда-то ехать или идти, с кем-то разговаривать, что-то решать, писать какие-то бумаги. А дома ждут семейные заботы…

Сергей ТРУХИН.

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