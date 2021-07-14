Горняк22: Каким образом получить справку о наличии (отсутствии) судимости? » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По вопросу получения справки о наличии (отсутствии) судимости гражданин лично обращается с заявлением:

— в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru;

— в Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства/пребывания;

— в информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю в часы приема граждан.

Кроме того, в случае обращения на личный прием в информационный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю возможна предварительная запись через личный кабинет на ЕПГУ или по телефону +7 (3852) 397-338.

Дополнительно сообщаем, что справка о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме не требует дополнительного заверения печатью — она подписана усиленной квалифицированной подписью и имеет такую же юридическую силу для работодателя, как и справка на бумажном носителе (согласно части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 06 апреля 2011 номер 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Справочную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 39-73-38.

Фото: pgumoslk.ru

Автор: vizitka01

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