Горняк22: Как узнать историю своих предков в Алтайском крае

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01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В Государственном архиве Алтайского края составили рекомендации, которые помогут отыскать свои корни начинающим составителям родословной. За отправную точку исследований чаще всего берутся данные Всероссийских переписей.

С чего начать и как продвигаться в нелегком вопросе поиска предка? Приходить в Государственный архив нужно подготовленным: выписав имя, фамилию родственника и примерные годы проживания на территории Алтайского края. Об этом можно узнать, изучив семейные реликвии — книги, альбомы с фотографиями и подписями к ним, сохранившиеся корочки удостоверений. Иногда информацию могут подсказать родственники.

Переписи прошлых лет были персонализированы и оставили нам информацию о наших предках, именно поэтому они и служат отправной точкой многих генеалогических исследований.

«В фонде № 233 «Алтайская губернская земская управа» Госархива Алтайского края хранятся Подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной земельной и городской переписей 1917 года. Именно с этих данных целесообразно начать генеалогический поиск, поскольку по данному источнику он достаточно прост и по его результатам можно установить, в каком архиве и какие виды документов необходимо искать на следующем этапе работы», — отмечается в рекомендациях.

Если в тот период семья проживала на территории Алтайского края, то, скорее всего, благодаря статистическим данным, можно будет узнать многое о своем прошлом.

«Данные Всероссийских переписей тех лет содержат ответы на более чем 160 вопросов. Они очень информативны. Можно узнать о составе конкретной семьи по мужской и женской линии. Возраст, образование — умели ли читать и писать. Старожилы или переселенцы и из какой губернии приехали. Переписные листы расскажут также о том, сколько в подворье коров и лошадей и какие сельхозорудия использовались в хозяйстве. Все подворные карточки у нас оцифрованы и удобны для изучения в компьютерах в читальных залах», — рассказывает начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края Дарья Полякова.

Подворные карточки, в ходе переписи, составлялись по кварталам городов. В них указывалась следующая информация: фамилия, имя и отчество, адрес, являлся ли человек собственником или арендатором, а также сведения о членах семьи с указанием имен и возраста.

В этом году в стране состоится Всероссийская перепись населения, которая в отличие от исторических статистических мероприятий пройдет в обезличенной форме и с применением современных цифровых технологий.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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