Горняк22: «Как современные технологии помогают следователям-криминалистам найти преступников» — сюжет Бийского телевидения о старшем следователе-криминалисте Максиме Гультяеве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
«Им позавидовал бы Коломбо, Эркюль Пуаро и даже Шерлок Холмс. Если у перечисленных знаменитых сыщиков в арсенале были только «серые клеточки», то у бийских следователей-криминалистов есть ещё и современные помощники — генетика. Сегодня, 19 октября, празднуют день образования криминалистики в России. 67 лет назад при расследовании преступлений впервые начали определять, например, отпечатки пальцев». Как современные технологии помогают найти преступников, узнаете в сюжете «Бийского телевидения».
О тонкостях профессии рассказал старший следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю подполковник юстиции Максим Гультяев.