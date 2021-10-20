Горняк22: «Как современные технологии помогают следователям-криминалистам найти преступников» — сюжет Бийского телевидения о старшем следователе-криминалисте Максиме Гультяеве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

«Им позавидовал бы Коломбо, Эркюль Пуаро и даже Шерлок Холмс. Если у перечисленных знаменитых сыщиков в арсенале были только «серые клеточки», то у бийских следователей-криминалистов есть ещё и современные помощники — генетика. Сегодня, 19 октября, празднуют день образования криминалистики в России. 67 лет назад при расследовании преступлений впервые начали определять, например, отпечатки пальцев». Как современные технологии помогают найти преступников, узнаете в сюжете «Бийского телевидения».

О тонкостях профессии рассказал старший следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю подполковник юстиции Максим Гультяев.

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