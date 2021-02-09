Горняк22: Как сделать машино-место самостоятельным объектом недвижимости • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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08 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году жители Алтайского края поставили на кадастровый учет около одной тысячи машино-мест. Это 30% всех машино-мест, учтенных в ЕГРН. Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края напомнили, как сделать машино-место самостоятельным объектом недвижимости.

Машино-место — это часть автомобильной стоянки внутри многоэтажного или подземного паркинга, ограниченное конструктивными элементами или линией разметки и предназначенное исключительно для размещения или хранения транспортных средств. Минимальный размер машино-места 5.3 х 2.5 м., максимальный – 6.2 х 3.6 м. Парковки во дворах, на обочинах дорог и даже на отдельных стоянках не считаются машино-местами.

В 2017 году законодательно закреплен статус машино-места как самостоятельного объекта недвижимости. Это значит, что его можно купить, продать, сдать в аренду, получить по наследству и пр. Для того чтобы машино-место обладало признаками индивидуально определенной вещи и могло стать самостоятельным объектом гражданского оборота, оно должно быть оформлено надлежащим образом и сведения о нем должны быть включены в Единый государственный реестр недвижимости.

При этом недвижимость может быть оформлена как машино-место только в случае, если она используется исключительно для нахождения там транспортного средства.

Если подземная парковка находится в общей долевой собственности владельцев отдельных машино-мест, для возможности распоряжаться ими необходимо выделить свою долю из общего имущества. Т.е. определить границы машино-места, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. В ином случае, при продаже стояночного места потребуется получить согласие всех собственников паркинга.

Устанавливает границы машино-места кадастровый инженер, который подготовит технический план объекта. Границы стояночного места должны быть обозначены при помощи краски или специальными наклейками. В техническом плане также указывается номер машино-места на поэтажном плане и ряд других параметров, которые позволят сделать стояночное место индивидуально-определенным объектом недвижимости.

«Если в соглашении собственников или решении общего собрания определен порядок выдела долей из общедолевой собственности, в частности, — возможность регистрировать в собственность машино-место, процедура оформления значительно упрощается. В этом случае для оформления права на долю получать согласие остальных участников долевой собственности не требуется. В случае если такой порядок не предусмотрен — необходимо получить согласие на выдел всех собственников паркинга», — отметила заместитель директора Кадастровой палаты Ольга Мазурова.

Фото: multilisting.su

Автор: vizitka01

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