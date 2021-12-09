Горняк22: Как россияне будут работать и отдыхать в 2022 году » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего в 2022 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, — сообщает информационно-правовой портал «ГАРАНТ». Нерабочими праздничными днями в России являются:

* 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

* 7 января — Рождество Христово;

* 23 февраля — День защитника Отечества;

* 8 марта — Международный женский день;

* 1 мая — Праздник Весны и Труда;

* 9 мая — День Победы;

* 12 июня — День России;

* 4 ноября — День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ). Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. «О переносе выходных дней в 2022 году» установлены следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы 1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая, а с субботы 5 марта — на понедельник 7 марта.

Таким образом, в Новогодние каникулы мы будем отдыхать 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января. Три дня ожидают россиян на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября).

Неделя, предшествующая 8 марта, будет 6-дневной. На майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А на День защитника Отечества — всего один день (23 февраля).

Фото: f12.pmo.ee / garant.ru

Автор: vizitka01

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