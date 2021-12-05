Горняк22: Как проверить продавца при покупке квартиры » Городской портал — вРубцовске.ру

|

04 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Есть ряд причин, по которым сделка купли-продажи недвижимости может быть признана недействительной, одна из которых — предоставление недостоверной информации продавцом о себе и его собственности. Эксперт алтайского Росреестра рассказывает о том, как уберечь себя от возможных рисков.

— В первую очередь важно проверить следующие документы: паспорт (с помощью сервиса МВД http://services.fms.gov.ru/), выписка из ЕГРН с основными характеристиками и данными о переходе прав (через портал Госуслуги), документы, которые устанавливают права на квартиру (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и др.), брачный договор или соглашение о разделе имущества и нотариальное согласие от супруга на продажу квартиры, — информирует Андрей Рерих, заместитель руководителя регионального ведомства.

Какие еще сведения о продавце стоит уточнить

1) Семейное положение, так как если недвижимость была приобретена до брака, получена в рамках приватизации, по наследству или на основании брачного договора, согласие от супруга на продажу не требуется;

2) Долги, данные о которых есть на сайте ФССП или Федерального реестра сведений о банкротстве;

3) Судебные иски, которые можно проверить в картотеке арбитражных дел.

Какая еще информация влияет на последствия сделки

В случае если использован маткапитал, детям нужно выделить доли в новом жилье и если долей в квартире владеет несовершеннолетний, нужно разрешение органов опеки на продажу. При условии, что квартира находится в залоге, с нее нужно снять обременение.

Андрей Васильевич отмечает: «Кроме того, мы рекомендуем перед покупкой квартиры проверить задолженность по коммунальным и иным платежам».

Фото: static.obzor.io

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК