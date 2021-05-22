Горняк22: Как можно избежать поджогов имущества рассказали в МО МВД России «Рубцовский»

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Одним из наиболее опасных способов уничтожения и повреждения государственного или личного имущества граждан является поджог.

Опасность поджога состоит в том, что он может повлечь за сбой уничтожение больших ценностей, а также человеческие жертвы. Действующее уголовное законодательство рассматривает поджог не в качестве самостоятельного состава преступления, а как способ совершения ряда преступлений, отягчающий ответственность. Так, в диспозиции ч. 2 ст. 167 УК РФ, среди обстоятельств, отягчающих ответственность, указано уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом, т.е. таким способом, при котором создается угроза имущественным интересам государства и граждан, угроза жизни и здоровья людей.

Поджогом, как способом совершения преступлений, признается умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества посредством огня.

Объектом преступного посягательства при уничтожении, повреждении имущества является собственность. Однако при оценке общественной опасности совершенного преступления учитывается не только непосредственный ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением чужого имущества, но и упущенная выгода, связанная с остановкой или перерывом производства, срывом плана промышленных или сельскохозяйственных работ.

Практика расследования уголовных дел данной категории в Рубцовске показывает, что в подавляющем большинстве случаев объектами преступлений являются надворные постройки и жилые дома граждан, а также автотранспорт, оставленный владельцами на ночь во дворах жилых домов и на неохраняемых территориях, поджоги которых совершаются преступниками в темное время суток из хулиганских побуждений или из чувства мести к их владельцам. Поджогам такого рода обычно предшествуют неприязненные отношения между гражданами, либо между работниками и руководителями частных предприятий и организаций. Поэтому непременным условием предотвращения поджогов, совершаемых на почве мести, является своевременное сообщение граждан в территориальные отделы полиции о неприязненных взаимоотношениях между отдельными лицами, сопровождаемых угрозами уничтожения имущества.

Сотрудники полиции обращаются ко всем автовладельцам с просьбой быть бдительными и приложить максимум усилий, чтобы уберечь свой транспорт от преступных посягательств. Полицейские призывают граждан создавать дворовые активы для охраны стоянок личного транспорта, устанавливать на придомовых территориях системы видеонаблюдения и дополнительные источники освещения.

Фото: karavantver.ru

Автор: vizitka01

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