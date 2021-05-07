Горняк22: Кадастровая палата предоставляет ветеранам услуги Росреестра на дому

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06 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Специалисты Кадастровой палаты Алтайского края выезжают к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы принять и доставить готовые документы по государственным услугам Росреестра.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в Кадастровой палате на протяжении нескольких лет действует акция, которая позволяет ветеранам получать услуги Росреестра, не покидая дом. Услуги по государственной регистрации прав на недвижимость, кадастровому учету, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) оказываются в кратчайшие сроки. Так, сведения из ЕГРН на бумажном носителе подготавливаются в течение 1 рабочего дня.

«Ветераны или их представители могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное время, проконсультируют и примут документы. Услуга выездного обслуживания оказывается на безвозмездной основе. Данная акция действует в Кадастровой палате Алтайского края уже несколько лет. За период действия акции услуги Росреестра получили более 300 ветеранов ВОВ. В 2021 году такой услугой воспользовались 7 ветеранов ВОВ и вдов ветеранов ВОВ», — рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Ольга Мазурова.

Оформить заявку на бесплатный выезд специалистов Кадастровой палаты ветераны или их представители могут по телефону 8 (3852) 55-76-47.

Для тех ветеранов, кому не требуется выезд специалиста на дом, но у кого есть вопросы по государственному учету земельных участков, домов, квартир, гаражей, дач и т.д. в Кадастровой палате Алтайского края действует телефонная линия. Специалисты ведомства отвечают на вопросы ветеранов (или их представителей) по телефону 8 (3852) 55-76-59 + короткий добавочный номер:

— по кадастровому учету земельных участков — 7704, 7104;

— по кадастровому учету объектов капитального строительства — 7125, 7112;

— по подготовке пакета документов на регистрацию прав — 8003, 8004, 6958, 6959;

— по получению сведений из ЕГРН — 7181.

Фото: gatchinka.ru

Автор: vizitka01

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