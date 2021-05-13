Горняк22: Кадастровая палата подвела итоги недели правовой помощи в сфере оборота недвижимости

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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В последнюю неделю апреля в Алтайском крае работала горячая линия правовой помощи в сфере оборота недвижимости. Эксперты Кадастровой палаты по Алтайскому краю рассказали, какие вопросы чаще всего задавали жители региона.

С 26 по 30 апреля 2021 года на территории Алтайского края работала горячая линия по вопросам купли-продажи недвижимости. Правовой помощью экспертов Кадастровой палаты воспользовались несколько десятков жителей региона.

Среди тем, которые волновали владельцев недвижимости, оказались вопросы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, отдельных видов сделок с недвижимостью и получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, собственников интересовали вопросы, связанные с конкретными случаями: порядок выделения долей из общей совместной собственности, особенности приобретения недвижимости с использованием материнского капитала, регистрация сделки при наличии запрета, наложенного Федеральной службой судебных приставов, и купля-продажа здания в случае, когда земельный участок под ним принадлежит правообладателю на правах аренды.

«Получение консультаций по вопросам в сфере оборота недвижимости пользуется спросом у собственников. Профессиональные советы специалистов Кадастровой палаты позволяют жителям Алтайского края экономить время и средства при проведении юридически значимых действий в отношении объектов недвижимого имущества. Эксперты помогают собственникам разобраться в действующем законодательстве и решить стоящие перед ними проблемы», — отметил директор Кадастровой палаты по Алтайскому краю Дмитрий Комиссаров.

Отметим, что практика организации правовой помощи населению стала уже традицией. Так, дни правой помощи в апреле текущего года прошли в филиалах Федеральной кадастровой палаты во всех регионах страны. Сотрудники ведомства провели консультаций в различных форматах и ответили на актуальные вопросы жителей страны.

Фото: nk-gov.ru

Автор: vizitka01

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