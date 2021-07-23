Горняк22: К Дню сотрудника органов следствия представляем вашему вниманию интервью «Московскому комсомольцу на Алтае» заместителя руководителя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю о профессии следователь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Тяжелее всего – видеть горе людей: алтайский следователь рассказал о самом важном в профессии

Профессию следователя можно считать уникальной. Она требует широкого кругозора, аналитического склада ума и холодного взгляда на происходящее. Зачастую этим людям приходится работать с самыми опасными и серьезными преступниками. То, что видят они, не каждый выдержит. Чем привлекательна эта сложная, но интересная работа, как стать настоящим профессионалом? Накануне дня сотрудника следственных органов «МК на Алтае» поговорил со Станиславом Асташенко, заместителем руководителя 4-го отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета.

Желание быть в гуще событий

– Станислав Александрович, расскажите, как вы пришли к этой профессии?

– Я мечтал работать в правоохранительных органах еще со студенчества. Когда окончил школу, поступил в педагогический университет по специальности «история и право». Когда я изучал основы правоохранительной деятельности, к нам приходили сотрудники полиции (в то время еще милиции) и рассказывали о работе в правоохранительных органах. Мне стало интересно. Поэтому уже после 3 курса обучения я поступил заочно в академию госслужбы. За полгода до получения диплома, пошел в отдел кадров – в органах Следственного комитета России есть хорошо развитый институт общественных помощников, когда студент может попробовать себя в этой профессии. С этого момента я начал свой профессиональный путь. Ранее значительное время занимался делами, связанными с коррупцией. Сейчас возглавляю первое следственное отделение, которое в том числе занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Также расследуем дела о врачебных ошибках.

– А почему выбрали именно Следственный комитет, а не прокуратуру или МВД?

– Следственный комитет – это универсальный орган, который занимается расследованием тяжких, резонансных преступлений. Я хотел пойти именно в гущу событий, где требуются грамотные профессионалы. Мной двигало желание стать таким и быть ответственным за следственный процесс.

– У вас были какие-то ожидания от работы? Они совпали с реальностью или были несостыковки?

– Ожидания полностью оправдали реальность. Я хотел приносить обществу пользу и добиваться правосудия – этим сейчас и занимаюсь.

– Как вы считаете, какими качествами должен обладать следователь?

– Человек, который хочет работать в органах следствия, должен еще со школьной скамьи стремиться к тому, чтобы добиваться положительных результатов и быть целеустремленным. Это стремление к хорошим оценкам, быть в ряду первых как в спортивных мероприятиях, так и общественной деятельности. Когда я учился в педагогическом университете, посещал детские лагеря, был вожатым, воспитателем и даже физруком. Хочу сказать, что весь этот опыт положительно сказался на выборе профессии и в становлении себя как специалиста. Поэтому, если понимаешь, что у тебя получается добиваться успеха в тех делах, за которые берешься, то ты уже можешь смело попробовать себя в этой профессии. Кроме этого, те, кто хочет работать следователем, должны быть интеллектуально высокоразвитыми, грамотными, особенно в части изложения своих мыслей и повествования событий, иметь аналитический склад ума, желание познавать новое и быть творческим.

– Какое у вас соотношение оперативной и бумажной работы?

– Чаще всего работаю с документами. Я называю это творческим процессом в кабинете, который требует огромной усидчивости. Этот навык появился еще в школе – мне нравилось рисовать, изготавливать плакаты, часами проводя за этим время. Также и сейчас: мне хочется скрупулезно исследовать дело до мелкой крупинки, чтобы затем по нему было принято справедливое решение. Конечно, я выполняю и другую работу – допрашиваю людей, а также провожу иные активные следственные действия.

– Что вы назовете самым сложным и неприятным в вашей работе?

– Самое сложное – видеть горе людей. Я работаю в основном с делами о преступлениях против личности, которые никого не оставят равнодушным.

Неприятным – это когда принимаешь объективно требуемое в конкретной ситуации решение о направлении человека в изолятор, он (или его родственники) начинают относиться к этому неадекватно и активно проявлять свой негатив. У меня на практике такое часто присутствовало в делах в отношении коррупционеров – чиновников, которые даже не до конца понимали, что их задержали и какие есть доказательства. Эти лица в основном всегда уверены, что их действия – это нормально, так же как они живут все. Но это далеко не так. Следователю в таких случаях нужно понимать – его работа очень важна для общества, поэтому требуется быть стойким и действовать исключительно и только так, как того требует закон.

Миллионные взятки

– Станислав Александрович, приведете пример крупного дела, с которым работали?

– В 2018 году я расследовал дело о крупных взятках, в которых были замешаны лица из числа руководства «Алтайского приборостроительного завода («АПЗ Ротор»)». Сложность этого дела заключалась в том, что в нем не было результатов оперативно-розыскной деятельности, так как деньги виновные получали в прошлые годы. В ходе обыска был обнаружен ежедневник, в котором содержалась информация о незаконной деятельности руководства завода. Я по крупицам исследовал каждую зацепку. В итоге мы выявили более 10 коррупционных преступлений о получении миллионных взяток не только в Алтайском крае, но и в других крупных городах России.

– А приведете пример самого жестокого дела?

– Всегда сильно запоминаются уголовные дела в самом начале своего профессионального пути. Когда отработал около полугода, мне поступило сообщение, что в Михайловском районе мужчина привязывал маленьких детей цепью к батарее и уходил на работу. При этом малолетним в доме оставляли только ведро для справления нужд и немного воды. Это было очень цинично и за гранью понимания. Уголовное дела я расследовал в короткий срок, установил при этом не только обстоятельства совершенного преступления, а также условия способствующие его совершению, в частности мной была проделана значительная и результативная работа по оценке деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

– Был страх обвинить не того человека?

– Нет. Поскольку я никогда не стану обвинять человека, если нет объективных доказательств, указывающих на его причастность к совершенному преступлению. Это же не просто «я так считаю и я так решил». Нужно детально исследовать все обстоятельства дела и опираться на сухие факты. Есть доказательства – предъявляем обвинение, если нет, то нет и оснований для уголовного преследования.

Важна планомерность

– Вы постоянно общаетесь с преступниками. Влияет ли это на вашу жизнь?

– Как такового явного отпечатка на личную жизнь моя работа не откладывает. Регулярно занимаюсь спортом, провожу время с семьей, читаю книги, играю в шахматы. Другими словами – важен отдых. И именно благодаря ему я осознаю, что все, что происходит на службе – это работа, но есть и другая жизнь. Мне удается это разграничивать – я ежедневно расписываю по пунктам свои планы на день, поскольку уверен, что именно грамотное планирование – важное составляющее успеха.

– Больше всего вы работаете с преступлениями против несовершеннолетних. Какие преступления чаще всего совершают против них?

– Чаще всего это преступления против половой неприкосновенности. Причем зачастую их совершают через интернет. Хочу, чтобы родители, которые прочитают эту статью, обратили внимание на жизнь своего ребенка в сети. Дети там абсолютно беззащитные и нужно быть таким же бдительным за безопасность ребенка, как и на улице. Даже если вы знаете, что ваш ребенок сидит в соседней комнате за компьютером в интернете, это еще не значит, что с ним должно быть все в порядке, поскольку в интернете очень много злоумышленников.

– А как близкие относятся к работе? Поддерживают вас?

– Да, конечно, поддерживают. Даже, несмотря на то, что мне приходится регулярно задерживаться на работе, а иногда и работать по ночам. Для меня такая поддержка более чем важна.

–Хотите, чтобы дети пошли по вашим стопам?

– Хочу, чтобы мой ребенок выбрал самостоятельно жизненный путь. Навязывать ему конкретную деятельность категорически неправильно. Мое дело – лишь поддержать любой его выбор.

– Как думаете, что должно измениться, чтобы стало меньше преступлений?

– Важна профилактическая работа. Причем не только с взрослыми, но и с детьми. К примеру, недавно, я пришел в детский сад и трех-четырехлетним малышам в игровой форме с помощью кукол показал, что нужно быть внимательным на улице и нельзя подходить к незнакомым. Детки были в восторге. Они будто губка впитали информацию. Если такую работу проводить регулярно, это поможет сформировать правосознание общества и снизить преступность.

– Поделитесь своими планами на карьеру и будущее.

– Я полностью отдаюсь своей работе и прилагаю максимальные усилия, чтобы достигать положительных результатов. Поэтому в мои планы на карьеру и будущее входит в первую очередь продолжить свой профессиональный путь в том же режиме, принося пользу обществу и государству.

Беседовала Анастасия Чебакова

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