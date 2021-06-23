Горняк22: Из-за повреждения на трубопроводе, в Рубцовске всем потребителям отключили горячую воду » Городской портал — вРубцовске.ру
|
22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сутки в Рубцовске не будет горячей воды, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. По информации компании, горячей воды у потребителей во всем городе не будет до завтрашнего дня. Вода отключена из-за повреждения на трубопроводе Водоканала, который подает ресурс для подогрева на Южную тепловую станцию.
Дефект обнаружен на водопроводе в районе пересечения улицы Осипенко с Зеленым проездом. В связи с этим подача горячей воды потребителям приостановлена с 11:00 21 июня. Специалисты Водоканала планируют устранить повреждение за сутки.
После завершения работ и запуска воды на теплоисточник, восстановление параметров займет от 4 до 6 часов.
Фото: viselki.stavrsp.ru