Горняк22: Из-за повреждения на трубопроводе, в Рубцовске всем потребителям отключили горячую воду » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сутки в Рубцовске не будет горячей воды, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. По информации компании, горячей воды у потребителей во всем городе не будет до завтрашнего дня. Вода отключена из-за повреждения на трубопроводе Водоканала, который подает ресурс для подогрева на Южную тепловую станцию.

Дефект обнаружен на водопроводе в районе пересечения улицы Осипенко с Зеленым проездом. В связи с этим подача горячей воды потребителям приостановлена с 11:00 21 июня. Специалисты Водоканала планируют устранить повреждение за сутки.

После завершения работ и запуска воды на теплоисточник, восстановление параметров займет от 4 до 6 часов.

Фото: viselki.stavrsp.ru

Автор: vizitka01

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