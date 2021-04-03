Горняк22: Итоги

31 марта 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов проходило оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление в рамках надзора за дорожным движением транспортных средств, не оборудованных тахографами.

В результате оперативно профилактического мероприятия было выявлено 6 административных правонарушений, из них выявлен и привлечен к административной ответственности 1 водитель, управляющий транспортным средством, не оборудованным тахографам. ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность за такое правонарушение в виде административного штрафа.

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