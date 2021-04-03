Горняк22: Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия города Камень-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в растрате денежных средств с использованием служебного положения и служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия города Камень-на-Оби. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений), а его родственник как соучастник в пособничестве.

По данным следствия, в 2019 году заместитель директора предприятия трудоустроил в учреждение на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении им своих служебных обязанностей. В результате заместитель директора МУП, используя служебное положение руководителя, при пособничестве своего родственника похитил путем растраты в пользу последнего более 153 тысяч рублей, чем причинил значительный материальный ущерб муниципальному предприятию города Камень-на-Оби.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следствием наложен арест на его имущество. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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