Горняк22: Ирина Шудра призвала к совместному решению кадрового вопроса в здравоохранении и созданию в Рубцовске социального центра

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25 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Накануне в стенах Алтайского краевого законодательного Собрания состоялось заседание фракции ЛДПР, на которое были приглашены Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян и другие высокопоставленные чиновники региона.

В рамках мероприятия депутаты заслушали отчет главного полицейского Алтайского края, пообщались с Уполномоченным по правам человека, обсудили стратегию развития региона, а также выслушали доклад начальника Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

На фракции обсудили вопросы, связанные со здравоохранением и работой Министерства социальной защиты, проблемой оттока молодых специалистов из Алтайского края и повышения средней заработной платы в регионе.

В ходе общения с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Лариным, депутат АКЗС Ирина Шудра подняла вопрос о строительстве Центра для бездомных в Рубцовске. Парламентарий напомнила, что разговоры о его строительстве ведутся давно, но региональное Министерство социальной защиты затягивает решение данного вопроса.

«В 2017 году было выездное заседание комитета по социальной политики в доме престарелых города Рубцовска и там, под ведомственный протокол, было принято решение, на базе данного учреждения создать социальный центр для бездомных. В 2020 году на комиссии по социальной реабилитации также принималось решение о строительстве в Рубцовске указанного Центра, и увеличить количество мест в существующих учреждениях в Барнауле и Бийске, однако по сей день данный вопрос остается открытым», — заявила Ирина Шудра, обращаясь к Борису Ларину.

«Я бы, хотела, чтобы мы вместе включились в эту работу, потому, что это действительно очень сложная проблема, которую необходимо решать», — добавила она.

В свою очередь Борис Ларин также отметил, что создание в Рубцовске Центра для лиц без определенного места жительства необходимо, но пока решить данную проблему не получается.

«Рубцовск, на мой взгляд, это тема номер один в этой очереди. Почему? Потому, что у нас в Барнауле и Бийске по оценке Министерства социальной защиты, прекрасные центры, они работают, оказывают эффективную помощь, они нужны, они востребованы, а вот в Рубцовске, почему-то, нет», — пояснил Борис Ларин позицию Минсоцзащиты Алтайского края.

Еще одним из насущных вопросов поднятым Ириной Шудрой стала проблема кадрового обеспечения медицинских учреждений региона. Парламентарий также призвала Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае к совместной работе по данной теме.

«Я хочу сказать, что федеральные программы, региональные программы, поддержки медицинского персонала, наверное, не дают той помощи, которая им необходима. Я предлагаю объединиться и проработать какие-то механизмы поддержки молодых специалистов», — резюмировала Ирина Шудра.

Стоит отметить, что оба, обозначенные Ириной Шудрой вопроса, в рамках совместной работы с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае, были также отражены в отчете Бориса Ларина по итогам 2020 года, который был им представлен депутатам АКЗС на мартовской сессии регионального парламента, состоявшейся 26.03.2021г.

Депутаты приняли отчет Бориса Ларина единогласно.

Фото: «АКЗС»

Автор: vizitka77

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