Горняк22: Инструкторско-методические сборы с военнослужащими Росгвардии прошли в Рубцовске

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В учебном центре воинской части оперативного назначения Росгвардии в г. Рубцовске прошли учебно-тренировочные сборы по стрельбе из боевого стрелкового оружия под руководством инструкторско-методической группы отряда специального назначения.

Военнослужащие выполняли стрельбу из различных положений (стоя, с колена, лежа), стрельбу после перемещения и смены позиции, стрельбу в движении и очередью. Росгвардейцы практиковались в работе с оптическими приборами наблюдения и совершенствовали свое мастерство в стрельбе из снайперской винтовки Драгунова на различных дистанциях от 100 до 400 метров и в составе снайперских пар.

Также военнослужащие закрепили свои навыки во владении ПКМ и ПКП «Печенег». Стрельба велась из различных положений с переносом огня по фронту, из-за укрытий, в движении с уходом с линии огня, с тактической перезарядкой и устранением задержек на фоне физических нагрузок. Особое внимание уделялось мастерству ведения огня короткими и длинными очередями, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

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