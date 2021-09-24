Горняк22: Инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора инспектору Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия и суда, в конце октября 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле осужденный получил через посредников взятку в размере 50 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия инспектор полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно — распорядительных функций в государственном органе на срок 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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