Горняк22: Инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю подозревается в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия, в конце октября 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле подозреваемый получил через посредников взятку в размере 50 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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