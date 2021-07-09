Горняк22: ИНФОРМАЦИЯ

15 июня 2021 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок временного пребывания в Российской Федерации продлевается без необходимости обращения в территориальные органы МВД России иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих по состоянию на 16 июня 2021 г. действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в Российской Федерации;

Временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток, с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания. Перечень иностранных государств, в отношении которых будут сниматься введённые Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания в Российской Федерации, а также не покинувшим территорию Российской Федерации, в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 г. обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 г.

С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение:

сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками);

сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

сроков действия разрешений на временное проживание и видов на жительство действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации;

сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы и членов их семей, временно и постоянно проживающих иностранных граждан либо являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае если указанные категории иностранных граждан не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6 месяцев нахождения за пределам Российской Федерации, необходимого для принятия решений об аннулировании соответствующих документов.

С 16 июня по 31 декабря 2021 г. включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Начальник миграционного пункта ПП по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» С. Ю. Королев.

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