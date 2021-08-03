Горняк22: Информационный центр СК России призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей у открытых окон. Падение из окна или с балкона является одной из основных причин детского травматизма и смертности. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

К сожалению, случаи выпадения детей из окон происходят регулярно. Так, 25 июля в Ярославле погибла 3-летняя девочка. Находясь дома вместе с родителями, она ненадолго осталась без присмотра, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. По данному факту в СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело.

Наша общая задача – не допустить попадания ребенка в подобную ситуацию.

Пользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы избежать несчастного случая:

следите за москитными сетками! Когда ребенок находится рядом с ней, у него создается иллюзия наличия препятствия впереди, и он уверенно опирается на нее. Стоит помнить, что москитные сетки не рассчитаны на вес даже самого крохотного годовалого малыша;

открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;

установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно их открыть;

не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

не оставляйте детей дошкольного и младшего школьного возраста в квартире одних даже на короткое время;

отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

не разрешайте своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений;

не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщайте об этом в экстренные службы.



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