Горняк22: Информационный центр СК России призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей у открытых окон. Падение из окна или с балкона является одной из основных причин детского травматизма и смертности. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
К сожалению, случаи выпадения детей из окон происходят регулярно. Так, 25 июля в Ярославле погибла 3-летняя девочка. Находясь дома вместе с родителями, она ненадолго осталась без присмотра, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. По данному факту в СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело.
Наша общая задача – не допустить попадания ребенка в подобную ситуацию.
Пользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы избежать несчастного случая:
следите за москитными сетками! Когда ребенок находится рядом с ней, у него создается иллюзия наличия препятствия впереди, и он уверенно опирается на нее. Стоит помнить, что москитные сетки не рассчитаны на вес даже самого крохотного годовалого малыша;
открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;
установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно их открыть;
не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
не оставляйте детей дошкольного и младшего школьного возраста в квартире одних даже на короткое время;
отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;
не разрешайте своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений;
не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщайте об этом в экстренные службы.