ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Информационный центр СК РФ : ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ»

Предназначена для дополнительного обеспечения прав граждан на обращение в Следственный комитет Российской Федерации с целью сообщения о любых фактах коррупционных проявлений.

После осуществления звонка на единую бесплатную многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России 8-800-100-12-60 необходимо перевести телефон в тоновый режим и нажать клавишу «3», после чего дождаться ответа оператора.

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