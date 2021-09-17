Горняк22: Информационный центр СК РФ : ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ»

Предназначена для дополнительного обеспечения прав граждан на обращение в Следственный комитет Российской Федерации с целью сообщения о любых фактах коррупционных проявлений.

После осуществления звонка на единую бесплатную многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России 8-800-100-12-60 необходимо перевести телефон в тоновый режим и нажать клавишу «3», после чего дождаться ответа оператора.

ИСТОЧНИК