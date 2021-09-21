ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Информационный центр СК РФ : ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
8 часов Ago

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»

Предназначена для приема сообщений о нарушении прав субъектов предпринимательской деятельности.

После осуществления звонка на единую бесплатную многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России 8-800-100-12-60 необходимо перевести телефон в тоновый режим и нажать клавишу «4», после чего дождаться ответа оператора.

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: