Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Сертификат о вакцинации является официальным документом, который подтверждает прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.
Листай карточки и #Узнавай о том, какая ответственность предусмотрена за изготовление и использование поддельного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.
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