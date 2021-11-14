ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
4 часа Ago

Сертификат о вакцинации является официальным документом, который подтверждает прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.

Листай карточки и #Узнавай о том, какая ответственность предусмотрена за изготовление и использование поддельного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

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