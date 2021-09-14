Горняк22: Информационный центр СК РФ : Как обезопасить ребенка в интернете? — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Знаете ли Вы, с кем общается Ваш ребенок в интернете и какие сайты посещает? Какие риски несет неосторожное пользование интернетом?

Родителям необходимо помнить о том, как сделать интернет безопасным обучающим инструментом для ребенка, оградив его от негатива и различных рисков.

Обязательно научите ребенка простым мерам предосторожности при работе в интернете. Правила просты.

Не сообщать свои имя, номер телефона, адрес проживания или учебы, пароли, любимые места отдыха или проведения досуга незнакомым пользователям.

Не соглашаться на личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились в интернете. О подобных предложениях сначала нужно рассказывать родителям.

Прекращать любые контакты в социальных сетях или мессенджерах, если кто-нибудь начинает задавать вопросы личного или непристойного характера. Стоит сразу сказать об этом родителям.

Если пользователь в интернете пытается настроить вас против вашей семьи, друзей или учителей, не доверяйте такому человеку и его словам. Лучше всего сразу закончить общение.

Не входить на незнакомые сайты, не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на спам сообщения.

Если вам прислали файл от кого-либо, сначала нужно проверить его на вирусы, и только после открыть.

Всегда сообщать взрослым обо всех случаях в интернете, которые вызвали у вас смущение, тревогу или страх.

Если вас что-то испугало в работе компьютера – немедленно выключите его.

Уважаемые родители, всегда напоминайте детям самое главное правило! Люди, которые встречаются в интернете могут быть не теми, кем они кажутся или за кого себя выдают. Их личность в цифровом пространстве — лишь образ, который вы воспринимаете, и неизвестно, кто может за ним скрываться.

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