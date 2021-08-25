Горняк22: Информационно-профилактическая акция прошла на вокзалах города Рубцовска » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России провели профилактическую акцию для пассажиров железнодорожного и автомобильного вокзалов города Рубцовска, в ходе которой рассказали местным жителям и гостям города об ответственности за подделку, изготовление и оборот поддельных сертификатов о вакцинации, справок о наличии антител и результатов ПЦР-тестирования, а также других медицинских документов (включая электронные формы), связанных с вакцинацией против коронавирусной инфекции COVID-19.

Сотрудники транспортной полиции акцентировали внимание пассажиров на том, что данные действия являются преступлением, предусмотренным статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Привлечению к уголовной ответственности подлежит и покупатель документа вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации остаются потенциальным источником инфекции и ставят под угрозу здоровье и жизни многих людей, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), за которое, в зависимости от тяжести последствий, установлено наказание от штрафа в размере 500-700 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы, в случае, когда нарушение повлекло смерть другого человека.

Гражданам также напомнили о правилах вакцинации, противоэпидемических требованиях к поведению в общественных местах, в том числе, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам, если Вы обладаете информацией о лицах, предлагающих получить медицинские справки, сертификаты и другие документы в обход официальных процедур и сообщать о фактах противоправной деятельности в дежурную часть.

Телефоны дежурных частей подразделений транспортной полиции Сибирского федерального округа размещены на официальном сайте УТ МВД России по СФО.

Фото: пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России

Автор: vizitka77

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