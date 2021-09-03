Горняк22: Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки директору детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
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Кулундинским межрайонным следственным отделомследственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий).
По данным следствия, в период с конца 2018 по 2020 год обвиняемый частями передал взятку директору детского оздоровительного учреждения в Михайловском районе на общую сумму более 129 тысяч рублей. Взятка предназначалась за принятие должностным лицом решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании лагеря в пользу предпринимателя.
Уголовное дело по обвинению директора детского учреждения в получении взятки в настоящее время рассматривается судом.
Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Судом в отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева