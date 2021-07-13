ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Индекс потребительских цен в Алтайском крае в июне 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 часов Ago

 | 

12 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В июне 2021 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,6%, за период с начала года — 104,8%.

За январь-июнь текущего года цены на продовольственные товары выросли на 5,9%, непродовольственные — на 5,8%, тарифы на услуги — на 1,5%.ГОРНЯК22 13.07.2021

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за месяц выросла на 4,6%, и на конец июня 2021 года составила 5 007,68 рубля в расчете на 1 человека.

Фото: Алтайкрайстат

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Под Барнаулом образовалась пробка из-за дорожных работ на Чуйском тракте

Горняк22: Под Барнаулом образовалась пробка из-за дорожных работ на Чуйском тракте

Горняк22
11 часов Ago
Автомобильная пробка Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте" Затор возник на Новосибирском тракте перед поворотом на федеральную Р-256, где сейчас ведут реконструкцию проезжей...

Читать по теме:

ВТОПЕ: