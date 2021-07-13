Горняк22: Индекс потребительских цен в Алтайском крае в июне 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В июне 2021 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,6%, за период с начала года — 104,8%.

За январь-июнь текущего года цены на продовольственные товары выросли на 5,9%, непродовольственные — на 5,8%, тарифы на услуги — на 1,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за месяц выросла на 4,6%, и на конец июня 2021 года составила 5 007,68 рубля в расчете на 1 человека.

Фото: Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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