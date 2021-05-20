Горняк22: «Хотела успокоить». 100-килограммовая россиянка убила мужчину своим весом

|

19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Кемеровской области перед судом предстанет 45-летняя жительница города Новокузнецка, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемая с сожителем употребляли спиртное у себя в квартире. Изрядно выпив, семейная пара стала ссориться. Сожительница разозлилась и, как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять. Через некоторое время потерпевший перестал подавать признаки жизни. Обвиняемая, испугавшись, стала его трясти и кричать, чтобы он очнулся. Соседка этажом выше услышала эти крики, спустилась в квартиру потерпевшего и вызвала медиков.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом. Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов. Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pravmir.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК