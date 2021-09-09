Горняк22: Хлеб

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен Указом Президента РФ в 1999 году, и отмечается во второе воскресенье октября. В районе сложилась традиция проводить чествование земледельцев и животноводов несколько позже этой официальной даты – с завершением всех полевых работ, постановкой скота на зимнее стойловое содержание и подведением итогов трудового соревнования работников полей и ферм за сельскохозяйственный год.

9 ноября в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По обычаям российским

Всем гостям поклон мой низкий!

С добрым словом и любовью.

С хлебом-солью! С хлебом-солью!

Этими стихотворными строками обращается к залу с хлебным караваем в руках девушка, символизирующая Землю-кормилицу. За ее спиной на сцене — хоровод девушек с импровизированными пшеничными снопами.

Мероприятие было организовано в форме концерта-поздравления, по сценарию которого с докладом об итогах сельскохозяйственного года выступил глава администрации района А. А. Штаб, а затем между монологами ведущих и выступлениями самодеятельных артистов прошли церемонии награждения.

За особые заслуги перед районом звание «Почётный гражданин Новичихинского района» с вручением медали, удостоверения и памятных часов присвоено А. Ф. Крюкову, отдавшему много лет трудовой жизни развитию сельского хозяйства.

Почетными грамотами администрации Алтайского края и ценными подарками за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса края награждены бывший председатель ПСК «Прогресс» Ю. В. Гомозов, глава крестьянского хозяйства «Енисей» В. И. Косач, начальник районного отдела филиала Россельхозцентра В. В. Початков и механизатор ООО «Русское поле» А. А. Вилков.

Почетная грамота Главного управления сельского хозяйства края и ценный подарок вручены трактористу-машинисту крестьянского хозяйства «Енисей» А. И. Ламанову.

Большой группе работников сельхозпредприятий А. А. Штаб вручил почетные грамоты администрации района, в том числе водителям автомобилей КХ «Слава» С. С. Орлову, КХ «Енисей» – А. В. Камышлову, ООО «Время» – Л. А. Пожарову, токарю ООО «Верный путь» В. Н. Бросалину, управляющему бригады №2 ООО «Русское поле» П. А. Дьячко, механизаторам ООО «Рубикон» А. А. Лактюшину, КХ «Енисей» – С. П. Кононенко, КХ «Радиус» – Н. Н. Бороденко и Н. А. Солодовнику.

Среди руководителей и специалистов, награждённых почетными грамотами администрации района за своевременное выполнение сельскохозяйственных работ и умелую организацию труда, – главный агроном ООО «Русское поле» Р. С. Коломеец, главный инженер ООО «Россия» В. А. Клычков и заведующий машинно-тракторным парком ООО «Верный путь» Н. Н. Измоденов.

Механизаторам, занявшим призовые места в трудовом соревновании на осенних полевых работах, денежные премии вручил глава района В. И. Косач.

На сцену приглашаются животноводы, добившиеся наивысших результатов в отрасли. Им награды вручает начальник управления сельского хозяйства Т. Н. Бергер.

Чтоб стол переполняли яства,

Сияли все улыбками счастливо,

Всем труженикам сельского хозяйства

Мы скажем от души…Спасибо!

Этим четверостишием и словами «До новых встреч!» закончилось торжество.

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