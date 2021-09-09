Горняк22: Гречиха

Как взаимосвязаны цены производителей и продавцов?

С некоторых пор на столах россиян все чаще стали появляться блюда из гречки. Её подорожание стало своеобразным толчком к увеличению потребительского спроса. Массовый поход за крупой в магазины привел к тому, что с 2010 года до середины сентября текущего цена на продукт оставалось высокой. Причиной послужило прошлогоднее снижение урожая гречихи. Свою роль сыграл слух о повсеместном возникновении дефицита крупы. В конечном итоге этого не случилось. Министр сельского хозяйства Е. А. Скрынник заверила, что 2011 год станет благополучным. Что же происходит на потребительском рынке?

Динамика цен на гречку с начала 2010 года, например, в магазине «Ассорти» была следующей. Один килограмм стоил в январе – 19 рублей, феврале – 22, далее по возрастающей: в мае – 27, июле – 39, августе – 59, октябре – 67, ноябре – 73, декабре – 97 рублей. С 1 января 2011 года цена на гречку достигла пика – 105 рублей за 1 кг. Только с апреля она пошла на понижение. В июне уже стоила 97. 50 рубля, в июле – 83.50, а с 12 сентября – 35 рублей за 1 кг.

Почему происходят такие перемены цен? Видимо, следует учитывать два фактора. Предпринимательское сообщество любую ситуацию на рынке использует в свою пользу, не заботясь о последствиях для населения.

Второй момент: возмущение людей ростом цен совершенно ни к чему правительству и региональным властям. Как следствие, поступили рекомендации об увеличении посевов гречихи весной текущего года.

У селян оставался свободный выбор: заставить их не могли. Кроме того, ещё недавно был призыв больше сеять пшеницы, чтобы снизить цены на крупы и хлеб в торговой сети. Сельхозпроизводители в этой ситуации никаких гарантий в применении достойных закупочных цен не получают. И по-прежнему на свой страх и риск выбирают севооборот.

Нынче посевы гречихи в районе значительно увеличились: с 2696 га в 2010 году до 3438 га(127 процентов).

В разгаре уборки Правительство стало интересоваться тем, как новый урожай влияет на снижение розничных цен. По сообщениям СМИ, недавно губернатору Алтайского края А. Б. Карлину пришлось общаться с первым вице-премьером правительства России В. А. Зубковым. Информация о сборе гречихи была дополнена другими сведениями. Так, было сообщено, что на Алтае новый урожай этой культуры сельхозпроизводители продают по 12 рублей за килограмм. «А значит, в рознице цена на гречневую крупу не должна превышать 25 рублей за килограмм», — заверил глава региона. На деле же все получается не так. По данным Алтайкрайстата, в магазинах гречка по-прежнему остается самой дорогой из круп. Снижение цены на нее идет очень медленно. Предприниматели, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, отмечают, что достичь обозначенный губернатором уровень вряд ли удастся.

По мнению В. А. Зубкова, урожай гречихи в стране будет хороший. Всего в текущем году сельхозпроизводители планируют собрать 700–750 тыс. тонн этой культуры против 350 тыс. тонн в прошлом.

В крае уборка заканчивается. По данным Главного управления сельского хозяйства, в регионе намолочено около 250 тыс. тонн этой культуры. По району, согласно сводки РУСХ, собрано более 2,2 тыс. тонн, с урожайностью примерно по 7 ц/га. В этом году уборочные работы начались раньше, так как высокие температуры ускорили созревание. Погода не помешала косовице и обмолоту. Обеспеченность техникой удовлетворительна, горючего хватало.

Вопрос состоит в том, надо ли ждать достойной цены на наш продукт? Кстати, какой она должна быть? В ряде хозяйств района считают, что выдающихся урожаев по стране на гречиху не будет. Но район даст существенную прибавку. Уже то, что нынешняя урожайность выше прошлогодней (5,7 ц/га) примерно на 1 ц, указывает на успех наших полеводов. Да ещё посеяли на большей площади.

Насколько же выгодно заниматься гречихой для нынешнего сезона? Закупочная стоимость гречихи уже в ходе уборочной кампании пошла вниз. Сельхозпроизводители, которым срочно требовались деньги, продавали ее по 8-10 тыс. рублей за тонну. Можно ли назвать это очередным заговором переработчиков? Давайте ограничимся замечанием о том, что они воспользовались ситуацией. Например, ООО «Русское поле» зерно с поля сразу же направляло на переработку и далее незамедлительно – на реализацию. Весь урожай продан по 9500 рублей за 1 тонну. Выгодно ли это хозяйству? В прошлом году здесь за каждую тонну гречихи выручили по 20000 рублей.

Посмотрим ещё один показатель – урожайность. Предприятие в 2010 году получило по 11 ц/га, нынче – по 12 ц/га. И в прошлом, и в нынешнем сезонах эта культура принесла прибыль, хотя разную. При небольшой урожайности, которую получили другие хозяйства, говорить о выгоде не приходится. Но, может быть, закупочная цена поднимется? По мнению хозяйственников, это маловероятно. Будь больший урожай, она бы ещё упала.

Между тем, алтайские предприятия приступили к переработке гречихи нового урожая.

По сообщению СМИ, здесь считают, что фермеры придерживают зерно и пока не сдают его в больших объемах. Также отмечают, что при закупе гречихи по 12 рублей за килограмм отпускная цена готовой гречневой крупы не превысит 23-24 рублей за килограмм.

Покупатели о таких ценах на гречку только вспоминают. Постепенное снижение наблюдается, но очень медленно.

У представителеи розничной торговли есть свое объяснение происходящему. На базах и во многих магазинах имеется крупа прошлого сезона, цена на которую изначально была высокая. Поступление нынешнего урожая позволит постепенно уменьшить стоимость гречки. Но обозначенного губернатором уровня не достигнет. С прошлого года ситуация сильно изменилась. Теперь розничным сетям приходится работать в условиях возросших тарифов на различные услуги.

Сергей БУТЕНКО.

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