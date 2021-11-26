Горняк22: График

Административный участок № 11

ПОТКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

старший участковый уполномоченный полиции – капитан полиции

Границы участка:

с. Новичиха (ул. Боровская, д.д. № 1-46, Мамонтовская, д.д. № 1- 50, Школьная, д.д. № 1 — 48, Ворошиловская, д.д. № 1 – 34, Молодежная, д.д. 1 – 23, Депутатская, д.д. № 1 – 39, пер. Ворошиловский, д.д. № 1 – 6, Дубровская, д.д. № 1 – 35, пер. Дубровский, д.д № 1 – 33, Морозова, д.д. № 1 – 52, пер. Школьный, д.д. № 1 – 60, ул. Лесная, д.д. № 1 – 13, ул. Сибирская, ул. Советская, д.д. № 1 — 24, ул. Пионерская, д.д. № 1-18, ул. Пушкина, д.д. № 1 – 24, ул. Степная, д.д. № 4 – 12, Островского, д.д. № 1 – 25, Чехова, д.д. № 1 – 34, Мичурина, д.д. № 1 – 19, пер. Народный, д.д. № 1 – 20, Народная (четная сторона д. № 2 — 90)

УПП № 8

с. Новичиха, ул. Космонавтов, 5, инд. 659730

раб.тел. 8–385-55–23-4-36, сот.тел 8-962-791-32-21

— Веб-сайт, адрес электронной почты – epotkina@mvd.ru.

— График приема граждан работы: вторник с 17-00 до 19.00 часов, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00 часов. Воскресенье-понедельник выходной

Административный участок № 12

ШИРАЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

участковый уполномоченный полиции – капитан полиции

БЛИНОВ ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

помощник участкового уполномоченного – младший сержант полиции

Границы участка:

с. Новичиха (ул. Красноармейская, д.д. № 1 – 131, Октябрьская, д.д. № 1 – 75, Первомайская, д.д. №1 – 132, Космонавтов, д.д. № 1 – 46, Гагарина, д.д. № 1 – 35, 70 лет ВЛКСМ, д.д. № 1 – 19, Целинная, д.д. № 1 – 33, Хлеборобная, д.д. № 1 – 15, Строительная, д.д. № 1 – 20, ул. 8 Марта, д.д. № 1 – 40, пер.8 Марта, д.д. № 1 – 22, ул. Юбилейная, д.д. № 1 – 13, Профсоюзная, д.д. № 1 – 8, Новая, д.д. № 1 – 13, Комсомольская, д.д. № 1 – 25, Коммунальная, д.д. № 1 – 22, Ленинская, д.д. № 1 – 69, пер. Первомайский, д.д № 1 – 21, пер. Аптечный, д.д. № 1 – 22, ул. 40 лет Победы, д.д № 1 – 13, ул. 70 лет Октября, д.д. № 1 – 7, ул.Народная (нечетная сторона д.д. № 1 — 49), ул.Алтайская, д.д. № 1 – 12, с. Мамонтово, с. Токарево

УПП № 8

с. Новичиха, ул. Космонавтов, 5, инд. 659730

раб.тел. 8–385-55–23-4-36, сот.тел 8-923-719-37-67

раб.тел. 8–385-55–23-4-36, сот.тел 8-913-278-06-64

— Веб-сайт, адрес электронной почты – ashirai@mvd.ru.

— График приема граждан работы: вторник с 17-00 до 19.00 часов, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00 часов. Воскресенье-понедельник выходной

Административный участок № 13

ЛУКЬЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

участковый уполномоченный полиции — капитан полиции

Границы участка:

земли Солоновской сельской администрации с. Солоновка, с. 10 лет Октября, с. Павловка, п. Красноярка

УПП № 9

с. Солоновка, ул. Ленина, 6, инд. 659742

раб.тел. 8–385-55–25-3-43, сот.тел 8-960-947-24-05

— Веб-сайт, адрес электронной почты – alukiantcev2@mvd.ru.

— График приема граждан работы: вторник с 17-00 до 19.00 часов, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00 часов. Воскресенье-понедельник выходной

Административный участок № 14

ФОНАКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

старший участковый уполномоченный полиции — майор полиции





Границы участка:

земели с. Поломошинской и Лобанихинской сельских администраций с. Поломошное, с. Лобаниха, п. Петровский, п. Невский.

УПП № 10

с. Поломошное, ул. Центральная, 61, инд. 659736

раб.тел. 8–385-55–26-4-09, сот.тел 8-905-986-10-85

— Веб-сайт, адрес электронной почты – efonakov@mvd.ru.

— График приема граждан работы: вторник с 17-00 до 19.00 часов, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00 часов. Воскресенье-понедельник выходной

Административный участок № 15

НАУМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

участковый уполномоченный полиции — капитан полиции

Границы участка:

земли Долговской сельской администрации (с. Долгово и п. Ильинский) и в границах земель Мельниковской сельской администрации с. Мельниково,

п. Веселая Дубрава

УПП № 11

с. Мельниково, ул. Ленинская, 104, инд. 659734

раб.тел. 8–385-55–25-5-16, сот.тел 8-923-756-47-90

— Веб-сайт, адрес электронной почты – enaumov14@mvd.ru.

— График приема граждан работы: вторник с 17-00 до 19.00 часов, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00 часов. Воскресенье-понедельник выходной

ИСТОЧНИК