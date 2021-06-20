Горняк22: Град размером с грецкий орех прошел в Новоалтайске » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сильный град, размером с грецкий орех прошел в Новоалтайске, — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» во ВКонтакте.

По сообщению одного из участников группы, автомобилистам, попавшим под град, пришлось прятаться под мостом.

Также участники группы сообщают, что тучи движутся на Барнаул.

Напомним, как мы сообщали ранее, МЧС России по Алтайскому краю, со ссылкой на прогнозы синоптиков, предупреждали об ухудшении погодных условий в выходные дни.

Стоит отметить, что сегодня во второй половине дня в Рубцовске наблюдается ощутимое снижение температуры.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Автор: vizitka77

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