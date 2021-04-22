Горняк22: Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Рубцовска напоминает

|

21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. П. 22.9 ПДД РФ гласит: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ІЅОFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ІЅОFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

До 1 года ребенка необходимо перевозить в автомобиле только в детском удерживающем устройстве соответствующей категории. Не допускается перевозка на руках взрослого человека — это крайне опасно и в случае ДТП может привести к травмам, не совместимым с жизнью.

Не рекомендуется длительное нахождение ребенка в автокресле группы 0+, так как достаточно сгруппированное положение тела неблагоприятно сказывается на физическом развитии малыша.

Длительность нахождения новорожденного ребенка в автокресле группы 0+ (без перерыва) рекомендуется не более 40 минут — 1 часа.

В автомобиле все места для установки детского автокресла являются безопасными, но по статистике самым безопасным местом является среднее сиденье заднего ряда. Самым опасным — переднее пассажирское кресло.

Автокресло группы 0+ устанавливается против хода движения. Поэтому, если в автомобиле есть передняя пассажирская подушка безопасности, ее необходимо отключать во избежание травм ребенка.

Важно не сажать ребенка в автокресло в куртке (комбинезоне, конверте), так как создается неплотная фиксация в автокресле и малыш может проскользнуть между ремнями, получив травму. Или же, в куртке (комбинезоне, конверте) должны быть прорези для фиксации ремнем безопасности. Запрещено новорожденного укладывать в автокресло в теплом конверте без прорезей для ремней безопасности, т. к. невозможно обеспечить фиксацию малыша.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Фото: bhamfunandfamily.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК