Горняк22: Госинспекция края оштрафовала рубцовское ТСЖ за не подготовку жилого дома к отопительному сезону

|

08 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Заместителем главного государственного жилищного инспектора Алтайского края 12.11.2020 вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении ТСЖ «Октябрьская 159» с вынесением наказания в виде административного штрафа.

Как сообщает Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края, ТСЖ нарушило требования законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом при подготовке многоквартирного дома № 159 по ул. Октябрьская в г. Рубцовске к эксплуатации в зимний период 2020-2021 гг.

СПРАВОЧНО. В соответствии с жилищным законодательством, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в таком доме.

Не согласившись с доводами надзорного органа, ТСЖ «Октябрьская 159» указанное постановление обжаловано в Арбитражном суде Алтайского края. Однако, судебная инстанция в своем решении позицию инспекции поддержала, жалоба ТСЖ «Октябрьская 159» оставлена без удовлетворения, постановление по делу об административном правонарушении признано законным и обоснованным.

Фото: hub.ldpr.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК