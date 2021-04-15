Горняк22: Госавтоинспекция Рубцовска устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 12.02.2021 в Рубцовске на ул. Кавказская, в районе дома номер 7, время неустановленно, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, светлого цвета, допустил наезд на пешехода 1978 года рождения, после чего с места ДТП скрылся. В данном происшествии пешеход получил телесные повреждения.

С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в отделение Госавтоинспекции, расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом 238, кабинет 3 или позвонить по телефону: 4-30-38.

Фото: storage.myseldon.com

Автор: vizitka01

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