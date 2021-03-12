Горняк22: Госавтоинспекция Рубцовска обращается к пешеходам и водителям

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (мокрый снег, местами метели, гололедные явления, на дорогах снежные заносы) Госавтоинспекция г. Рубцовска обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам так же необходимо быть предельно внимательными и осторожными, при движении в темное время суток не забывать использовать световозвращающие элементы, двигаться по тротуарам, при их отсутствии навстречу движению транспорта.

Госавтоинспекция напоминает, что в условиях непогоды необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения — от этого зависит жизнь и здоровье.

Фото: issa.pnzreg.ru

Автор: vizitka01

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