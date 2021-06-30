Горняк22: Госавтоинспекция проведет ряд профилактических мероприятий в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории обслуживания Госавтоинспекцией МО МВД России «Рубцовский» будет проведен ряд профилактических мероприятий.

С целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, а также профилактики аварийности с участием пешеходов, на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», 01.07.2021 будет проведено профилактическое мероприятие «Внимание пешеход», направленное на выявление и предупреждение нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам на пешеходных переходах, и нарушений ПДД РФ пешеходами при переходе проезжей части.

02.07.2021 сотрудниками Госавтоинспекции планируется проведение профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!», направленного на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и внимательными на дорогах.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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