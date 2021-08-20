Горняк22: Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

9 августа 2021 года в период времени с 06:00 часов до 08:00 часов молодой человек, на вид 18- 20 лет, в сильном алкогольном опьянении ехал в общественном транспорте (маршрутка или троллейбус) от остановки Кирова по пр. Ленина в сторону микрорайона «Домики». Мужчина был одет в темного цвета шорты, светлого цвета майку, вся одежда была в грязи.

Убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному человеку, обратиться в отделение Госавтоинспекции, расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом 238, кабинет 3, или позвонить по телефонам: 4-30-38.

Фото: призыв24.рф

Автор: vizitka01

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